Την υποχρέωση έβγαλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν πηγαίνοντας ολομόναχος να προσκυνήσει την σορό του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ίσως του πιο δημοφιλούς Ρώσου ηγέτη εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα παραστεί στην κηδεία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά του ενώ το ρωσικό κράτος δεν θα τελέσει την κηδεία δημοσία δαπάνη!

Έτσι σήμερα ο Πούτιν άφησε λίγα λουλούδια δίπλα στο ανοικτό φέρετρο του Γκορμπατσόφ υποκλίθηκε για λίγο, έκανε πως ακουμπάει το χέρι του στο φέρετρο και αφού έκανε τον σταυρό του αποχώρησε.

#Putin left his bunker to attend the funeral of #Gorbachev. pic.twitter.com/BHpW72HPDb