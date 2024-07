Μιλάνο: Τρομακτική απογείωση Boeing 777 με την ουρά του να χτυπά στο έδαφος

Ώρες αγωνίες έζησε το πλήρωμα και οι επιβάτες αεροσκάφους Boeing 777 της Latam κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο του Μιλάνου με προορισμό το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Κατά την απογείωση το αεροσκάφος Boeing 777 έκανε “tail strike”, δηλαδή με υπερβολική γωνία στην ανύψωση, με αποτέλεσμα να χτυπήσει η ουρά του στον διάδρομο.

Τελικά το αεροσκάφος απογειώθηκε, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς, απέτρεψε δυστύχημα.

Σύμφωνα με τη «Corriere della Sera», απελευθερώθηκε κηροζίνη στον αέρα και στη συνέχεια το αεροσκάφος προσγειώθηκε για να γίνει ο έλεγχος των ζημιών.

CCTV shows LATAM Brasil 777-300 tail strike incident while departing Milan Malpensa Airport on Tuesday. The aircraft reportedly suffered significant damage and has been grounded since. pic.twitter.com/NXd44IAFjg