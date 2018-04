Milo Yiannopoulos: Τον ανάγκασαν να φύγει από μπαρ – «Απόβρασμα των Ναζί βγες έξω!»

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ανέβηκε στο twitter, πολλοί από τους θαμώνες του μπαρ όταν αναγνώρισαν τον Μίλο Γιαννόπουλος, άρχισαν να του φωνάζουν «Απόβρασμα των Ναζί βγες έξω!» Το φώναζαν συνέχεια και δυνατά μέχρι που ανάγκασαν τον ελληνοαμερικανό να εγκαταλείψει το μπαρ μαζί με τον φίλο του. Ο δημοσιογράφος του Gizmodo, Μπρένταν Ο Κόνορ έγραψε στο Twitter ότι ο Milo Yiannopoulos έκανε το λάθος να μπει σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, που ήταν γεμάτο με μέλη των Σοσιαλδημοκρατών της Αμερικής….

tfw Milo walks into the middle of a @DemSocialists happy hour pic.twitter.com/0Fu8aMZFbD

— Ezra Lound 🌹 (@ajs712) April 22, 2018