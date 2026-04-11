Minab 168: Ο συμβολισμός του ονόματος της αντιπροσωπείας του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η viral ανάρτηση του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου στα social media πριν τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κοιτάζει τις εικόνες παιδιών που σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα στο δημοτικό σχολείο της Μινάμπ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κοιτάζει τις εικόνες παιδιών που σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα στο δημοτικό σχολείο της Μινάμπ / EPA / IRANIAN FOREIGN MINISTRY

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις πολυαναμενόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και η Τεχεράνη έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει πολιτικά μηνύματα με ισχυρούς συμβολισμούς.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ, έδειξε την διάθεση με την οποία η ιρανική αντιπροσωπεία θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με στόχο να τερματιστεί ο καταστροφικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δημοσίευσε φωτογραφία από την καμπίνα του αεροσκάφους, που μετέφερε την ιρανική αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ, που ήταν γεμάτη με εικόνες παιδιών που σκοτώθηκαν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές να είναι στα καθίσματα.

«Οι συνοδοιπόροι μου σε αυτή την πτήση», είπε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ αναφερόμενος στα παιδιά που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τα θύματα των φονικών βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, τις πρώτες ημέρες του πολέμου, εναντίον του δημοτικού σχολείου Shajareh Tayyebeh στην περιοχή Μινάμπ (Minab).

Βάσει στοιχείων των ιρανικών αρχών, 168 παιδιά, κυρίως κοριτσάκια, έχασαν τη ζωή τους μαζί με μερικές δασκάλες.

Μάλιστα, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα που θα «ρίξει φως» στις συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτά τα φονικά πλήγματα, που όχι μόνο καταδικάστηκαν από την διεθνή κοινότητα, αλλά αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις τα χαρακτήρισαν ως «έγκλημα πολέμου».

Περισσότερα από 800 σχολεία, 30 πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν έχουν καταστραφεί ή έγιναν στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις κατά την διάρκεια του πολέμου.

Αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό μήνυμα και ο συμβολισμός που αποφάσισε η ιρανική αντιπροσωπεία να φέρει στο προσκήνιο για τις επικείμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να ασκήσει διπλωματική πίεση και να κερδίσει μεγαλύτερη διεθνή νομιμοποίηση, ως η αμυνόμενη χώρα στον πόλεμο αυτό.

