Νέο βίντεο δείχνει πύραυλο Tomahawk των ΗΠΑ να πλήττει στόχο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, δίπλα στο σχολείο θηλέων

Ένα νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, που όπως φαίνεται διαψεύδει τα όσα έχει ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο σχολείο στο Ιράν με τα δεκάδες νεκρά κοριτσάκια.

Το βίντεο φέρεται να δείχνει έναν αμερικανικό πύραυλο Tomahawk να πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στη Μιναμπ του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιβεβαιώνεται έτσι για πρώτη φορά, ότι οι ΗΠΑ φαίνεται πως έπληξαν την περιοχή.

BREAKING: New footage shows a U.S. Tomahawk missile hitting an IRGC site in Minab, Iran, on Feb. 28—confirming the U.S. strike.



Smoke is already rising near the girls’ school where about 175 people, many children, were killed.



Source: @Easybakeovensz pic.twitter.com/A620Z5lmav — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Το βίντεο δείχνει επίσης καπνό να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι.