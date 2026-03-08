Κόσμος

Νέο βίντεο δείχνει πύραυλο Tomahawk των ΗΠΑ να πλήττει στόχο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, δίπλα στο σχολείο θηλέων

Το βίντεο δείχνει καπνό να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι
Planet Labs PBC
Planet Labs PBC / Handout via REUTERS

Ένα νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, που όπως φαίνεται διαψεύδει τα όσα έχει ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο σχολείο στο Ιράν με τα δεκάδες νεκρά κοριτσάκια.

Το βίντεο φέρεται να δείχνει έναν αμερικανικό πύραυλο Tomahawk να πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στη Μιναμπ του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιβεβαιώνεται έτσι για πρώτη φορά, ότι οι ΗΠΑ φαίνεται πως έπληξαν την περιοχή.

Το βίντεο δείχνει επίσης καπνό να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι.

