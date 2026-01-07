Κόσμος

Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε θανάσιμα γυναίκα – Μεγάλη ένταση στην περιοχή

Οι επιχειρήσεις αυτές προκαλούν χάος στην πόλη μας, είπε μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της περιοχής
Μία 37χρονη γυναίκα πυροβόλησε και σκότωσε στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, πράκτορας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE), την ώρα που η διοίκηση Τραμπ κάνει επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στην περιοχή και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κάνει λόγο για πράξη «αυτοάμυνας».

Ο δήμαρχος στη Μινεάπολη, Τζέικομπ Φρέι αντικρούει οργισμένος αυτήν την εκδοχή, με τον ίδιο και άλλους τοπικούς αξιωματούχους να τονίζουν πως καταδικάζουν την ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων.  Η επιχείρηση «προκαλεί χάος στην πόλη μας» είπε ο δήμαρχος, ζητώντας από την ICE «να φύγει αμέσως».

Το περιστατικό έγινε στη διάρκεια επιχείρησης που έκαναν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα SUV, το οποίο επιχειρεί απότομο ελιγμό για να διαφύγει κι ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβολεί προς τη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιείται.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «βλακείες» την εκδοχή που παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Φοβόμασταν κάτι τέτοιο από τότε που η ICE αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην πόλη», είπε και απαίτησε οι πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης «να ξεκουμπιστούν από τη Μινεάπολις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές της πολιτείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πράκτορες της ICE έχουν εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την απέλαση παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, Αχαρακτήρισε «απείθαρχη» την οδηγό, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα που φώναζε ήταν «επαγγελματίας υποκινητής». Στη συνέχεια «πέρασε βίαια, εκ προθέσεως και με κακία πάνω από τον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο». 

«Ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους Αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου και τους Πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση. Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να κάνουν την Αμερική ασφαλή» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. 

