Πέντε νεαροί – ηλικίας 18 και 17 ετών – συνελήφθησαν για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 19χρονου. Οι αστυνομικές αρχές στη Μινεσότα δεν αποκλείουν να εμπλέκονται και άλλοι.

Το σοκαριστικό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, το Mall of America στη Μινεσότα, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (23.12.2022). Δώδεκα ώρες αργότερα, σύμφωνα με την New York Post, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν πέντε νεαρούς που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 18 ετών και τρεις νεαρούς 17 ετών, ενώ ένας έκτος ύποπτος αναζητείται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα), το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (23.12.2022). Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν δυο ομάδες νεαρών άρχισαν να τσακώνονται και πιάστηκαν στα χέρια. Μέσα στον χαμό ένα άτομο που μετείχε στον τσακωμό, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές το 19χρονο θύμα.

Μετά τους ήχους από τις σφαίρες στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ επικράτησε πανικός και ο κόσμος έτρεχε δεξιά κι αριστερά για να κρυφτεί.

Δείτε βίντεο:

Here is video from inside the PlazAmericas Mall today. In it you can hear the chaos and several gunshots. People went running. An off duty San Jacinto Pct 1 deputy was shot and so was the suspect. Latest is attached in next Twitter thread. #khou11 pic.twitter.com/qp4vikwoZl