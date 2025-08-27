Μινεσότα: Χωρίς ποινικό μητρώο και κατά του Τραμπ ο 23χρονος δολοφόνος – Το βίντεο μανιφέστο πριν την φονική επίθεση

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι στη Μινεσότα των ΗΠΑ μετά το μακελειό σε εκκλησία με τραγικό απολογισμό δυο νεκρά παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών και 17 τραυματίες.

Το μακελειό προκάλεσε ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν ο οποίος άρχισε να πυροβολεί εν ψυχρώ μαθητές καθολικού σχολείου που παρακολουθούσαν τη λειτουργία στην εκκλησία στη Μινεσότα.

Ο δράστης είχε μαζί του τρία όπλα και πυροβολούσε έξω από την εκκλησία προς το εσωτερικό της, όπου βρίσκονταν τα παιδιά που παρακολουθούσαν τη λειτουργία.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε σήμερα τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών» μετά τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη, κατά τους οποίους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς», έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως “Ρόμπιν Γουέστμαν”, έναν άνδρα που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν”.

Ο Γουέστμαν είχε υποβάλει αίτηση για να αλλάξει το όνομα γέννησής του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν ότα ήταν 17 ετών και το αίτημά του εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

BREAKING – The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. pic.twitter.com/Aqfr5eNea0 — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 27, 2025

Μάλιστα ο δράστης του φονικού δε είχε ποινικό μητρώο όπως είπαν οι Αρχές μετά την επίθεση.

Το ανατριχιαστικό βίντεο με τις απειλές

Ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν το μακελείο στη Μινεσότα και όπως αναφέρει η New York Post να άτομο που δεν φαίνεται αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Στο βίντεο το άτοο αυτό φαντάζεται ότι «είναι αυτό το τρομακτικό, φρικτό τέρας που στέκεται πάνω από αυτά τα αβοήθητα παιδιά» και ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους σύμφωνα με τους NYT.

Στο άλλο βίντεο πο ανέβηκε στο YouTube φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Disturbing 11 minute video posted by the Minneapolis school shooter who murdered at least 2 children. In it he shows a manifesto and a few weapons. pic.twitter.com/uIZbMVy2sk — War Monitor (@WarMonitors) August 27, 2025

Ο Γουέστμαν γυρίζει αργά τις σελίδες ενός κόκκινου σημειωματάριου κα όσο το κάνει εμφανίζεται μια στήλη καπνού στο κάτω μέρος της οθόνης, συνοδευόμενη από ήχους βήχα, βρισιές και μανιακά γέλια.

Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο», ενώ αλλού γράφει πως «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Ακόμη περιγράφει με λεπτομέρειες την απόφασή του να επιτεθεί στην εκκλησία Annunciation, όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά και τις περιόδους πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα.

«Ίσως θα μπορούσα να επιτεθώ σε μια εκδήλωση στην εκκλησία», έγραψε. «Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου… Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».

Αποθέωνε δολοφόνους

Σύμφωνα με τους New York Post, εξέφρασε τον θαυμασμό του για δολοφόνους, όπως τον Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, τον 20χρονο δράστη της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, με 26 νεκρούς.

«Είναι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα. Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», έγραφε.