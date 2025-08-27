Κόσμος

Πυροβολισμοί στη Μινεσότα: Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα – 17 τραυματίες

Ο δράστης των φονικών πυροβολισμών σε καθολικό σχολείο της Μινεάπολης αυτοκτόνησε
Γονείς αγκαλιάζουν παιδί
Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Μινεάπολη Photo / Alex Kormann / Star Tribune via AP

Τραγικός είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη.

Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Ακόμη δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων τα 14 είναι παιδιά.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο δράστης είχε αναρτήσει ένα μανιφέστο μόλις δύο ώρες πριν την αποτρόπαια πράξη του ενώ στα οπλα που κουβαλούσε φέρεται να έγραφε «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

 

Ο δράστης που αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας, πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου και κουβαλούσε επάνω του και άλλα όπλα.

Σύμφωνα με το CBS, 15 παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής και κάποια από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

 

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

