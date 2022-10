Μπορεί η Γερουσία, στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό, να μην ενέταξε τις τροπολογίες που έβαζαν όρους για την απόκτηση των F-16 από την Τουρκία αλλά εκείνος που έχει τον τελευταίο λόγο είναι ο Ρόμπερτ Μενέντεζ. Και το ξεκαθάρισε ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter!

Το μήνυμα που έστειλε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν σαφέστατο: αν η Τουρκία δεν σταματήσει τους «τσαμπουκάδες» στην περιοχή, μεταξύ αυτών και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά της, F-16 δεν πρόκειται να πάρει από τις ΗΠΑ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα», έγραψε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στο tweet του.

An #NDAA amendment is only one tool at our disposal to advance US interests in the Eastern Med.

Let me be clear: as #SFRC Chairman, I will not approve any F-16 case for Turkey until Erdogan halts his campaign of aggression across the region. Full stop. https://t.co/lMkKaMatuN