Μήνυμα της Χεζμπολάχ στην επέτειο δολοφονίας του Χασάν Νασράλα: «Δεν αφοπλιζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε»

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ βγήκαν στους δρόμους και τίμησαν σήμερα (27.09.2025) την μνήμη του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στην Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κατά την διάρκεια ομιλίας που μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες από το μαυσωλείο του Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό, όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, ότι η φιλοϊρανική οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα.

«Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας. Δεν θα επιτρέψουμε τον αφοπλισμό. Θα αντιμετωπίσουμε (…) αυτή την υπαρξιακή μάχη» και «είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κασέμ.

«Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», φώναζε το πλήθος, κουνώντας τα κίτρινα σημαιάκια της οργάνωσης και σημαίες του Λιβάνου και του Ιράν, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ με φωτογραφίες του Χασάν Νασράλα / REUTERS / Mohamed Azakir

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω του φόβου εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών, η κυβέρνηση Λιβάνου ζήτησε τον Αύγουστο του 2025 από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν κατέθεσε τα όπλα της όταν έληξε ο εμφύλιος (1975-90) στον Λίβανο. Αντιτίθεται στον αφοπλισμό της κατηγορώντας τις αρχές ότι παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αφού κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλά χρόνια, η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024. Η ηγεσία της αποδεκατίστηκε και ένα μέρος του οπλισμού της καταστράφηκε.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.

REUTERS / Mohamed Azakir

Ο θάνατος του Νασράλα, που λατρευόταν από τους υποστηρικτές του και ο οποίος ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια, αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την οπλισμένη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση, που έχασε τους περισσότερους από τους στρατιωτικούς ηγέτες της στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος μετέβη στη Βηρυτό ειδικά για να παραστεί στην τελετή επετείου δολοφονίας Νασράλα, κάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο. Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει τον θάνατο του ηγέτη της.

Το βράδυ της Πέμπτης (25.09.2025), χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης τίμησαν την επέτειο της δολοφονίας Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας παρά τη διαφωνία των αρχών.

Η φωτογραφία του Χασάν Νασράλα προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο στ’ ανοικτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της ενίσχυσε την αντιπαράθεση στη χώρα που είναι βαθιά διχασμένη και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.