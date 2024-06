«Μήνυμα» της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ: Δημοσιοποίησε πλάνα στόχων που κατέγραψε ανενόχλητο drone

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του ισραηλινού στρατού γνώριζαν δύο εβδομάδες πριν την 7η Οκτωβρίου την ύπαρξη σχεδίων επίθεσης της Χαμάς, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να διασύρει το Ισραήλ και τα μέτρα ασφαλείας του.

Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε σήμερα Τρίτη, 18/6/2024, ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών και 31 δευτερολέπτων που είναι, όπως υποστηρίζει, εικόνες που συνέλλεξε αναγνωριστικό αεροσκάφος από τοποθεσίες στο Ισραήλ.

Στις εικόνες αυτές περιλαμβάνονται και πλάνα από το λιμάνι και το αεροδρόμιο της πόλης Χάιφα.

Η Χάιφα απέχει 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Σαγέντ Χάσαν Νασράλα, δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Χεζμπολάχ στέλνει αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τη Χάιφα.

