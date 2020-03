Η προσφορά των ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ιράν να καταπολεμήσει την πανδημία του νέου κορονοϊού είναι παράξενη, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

“Αρκετές φορές οι Αμερικανοί έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν το Ιράν να περιορίσει τον ιό. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν υποψίες πως ο ιός αυτός δημιουργήθηκε από την Αμερική (…) η προσφορά τους είναι παράξενη από τη στιγμή που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ελλείψεις στον αγώνα τους κατά του ιού”, δήλωσε ο Χαμενεΐ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

The US govt has declared a few times that they are ready to help #Iran with medicines to fight the #CoronaOutbreak. That's strange. Firstly, based on the words of your own officials, you face shortages in the US. So use what you have for your own patients./1