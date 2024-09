Μισέλ Μπαρνιέ: Πορείες διαμαρτυρίας στη Γαλλία μετά τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού

Με πλήθος χιλιάδων πολιτών γέμισαν οι δρόμοι της Γαλλίας σήμερα (07.09.2024) μετά τον διορισμό του συντηρητικού Μισέλ Μπαρνιέ ως νέο πρωθυπουργό της χώρας.

Η απόφαση του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να ορίσει τον Μισέλ Μπαρνιέ στη θέση του Γκαμπριέλ Ατάλ έχει δημιουργήσει αντιδράσει και εντάσεις. Χιλιάδες πολίτες της Γαλλίας βγήκαν στους δρόμους σήμερα Σάββατο, κάνοντας πορείες για να διαμαρτυρηθούν για την επιλογή του νέου πρωθυπουργού.

Ο Μακρόν διόρισε την περασμένη Πέμπτη τον 73χρονο Μπαρνιέ, έναν συντηρητικό και πρώην διαπραγματευτή της ΕΕ στο Brexit, πρωθυπουργό έπειτα από δύο μήνες που αναζητούσε το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση αυτή έπειτα από τις εκλογές του Ιουλίου, από τις οποίες προέκυψε μια κατακερματισμένη βουλή, στην οποία κανένα κόμμα δεν διαθέτει ξεκάθαρη πλειοψηφία.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον διορισμό του χθες Παρασκευή ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, που δεν διαθέτει πλειοψηφία, θα περιλαμβάνει συντηρητικά στελέχη και μέλη από το κεντρώο κόμμα του Μακρόν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μετάσχουν σε αυτή και στελέχη της αριστεράς.

Ο Μπαρνιέ είναι αντιμέτωπος με την πρόκληση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του 2025, καθώς η Γαλλία δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το έλλειμμά της.

Η αριστερά, με πρώτο το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι απαρνείται τη δημοκρατία και ότι υφαρπάζει τις εκλογές, αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να επιλέξει για τη θέση του πρωθυπουργού την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου, του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος σε ψήφους στις εκλογές.

And here is the power of the people: France 🇨🇵✊ saw a strong stand in Nice today against Macron’s coup d’état. The left-wing LFI Alliance rallied for nationwide protests against the new Prime Minister, Barnier. pic.twitter.com/wKSBfvjsHA — Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) September 7, 2024

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Elabe δημοσίευσε χθες έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 74% των Γάλλων θεωρεί ότι ο Μακρόν αγνόησε το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 55% εκτίμησε ότι τις υφάρπαξε.

Αντιδρώντας στον διορισμό του Μπαρνιέ, το κεντροδεξιό κόμμα του οποίου Les Republicains είναι πέμπτο σε δύναμη στο κοινοβούλιο με λιγότερους από 50 βουλευτές, τα αριστερά κόμματα, συνδικάτα και φοιτητικές ενώσεις είχαν καλέσει σήμερα σε διαδηλώσεις, ενώ σχεδιάζουν και νέες κινητοποιήσεις, με ενδεχόμενη κήρυξη απεργίας την 1η Οκτωβρίου.

#Breaking Huge protest NOW in #Nantes against appointment of politician Barnier as Prime Minister by Macron, who is considered as a “coup d’état” against the LFI Alliance who have won the legislative elections. #BreakingNews #France #Internationalleaks pic.twitter.com/H18Oesg5R5 — The HbK (@The5HbK) September 7, 2024

Η Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι 130 διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη Γαλλία.

Στο μεταξύ ο Μπαρνιέ συνεχίζει σήμερα τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ένα δύσκολο έργο καθώς είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο, την ώρα μάλιστα που το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 πρέπει να συζητηθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός διαθέτουν μαζί πλειοψηφία στη βουλή και θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ενδεχόμενη πρόταση μομφής.

Ο Εθνικός Συναγερμός ενέκρινε σιωπηλά τον διορισμό Μπαρνιέ, θέτοντας ωστόσο όρους για να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, με το κόμμα να αποκτά καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

«Είναι πρωθυπουργός υπό εποπτεία», δήλωσε ο επικεφαλής του Ζορντάν Μπαρντελά στον σταθμό BFM σήμερα. «Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς», τόνισε.