Μισέλ Ομπαμα: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της – Πιο χαλαρή και πιο αδύνατη από ποτέ στα 61 της

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε αδυνατισμένη στη νέα φωτογράφιση από τη διάσημη φωτογράφο Annie Leibovitz και αμέσως ξέσπασαν φήμες ότι πήρε φάρμακα αδυνατίσματος, όπως το Ozempic.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα από την φωτογράφισή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αν και κάτω από την ανάρτησή της πολλοί λένε πόσο τους λείπει από τα πολιτικά δρώμενα και τον Λευκό Οίκο – η φωτογραφία πυροδότησε ακόμη και συζητήσεις για Ozempic. Πάντως, οι υποστηρικτές της την υπερασπίστηκαν και επαίνεσαν τη φυσική της κατάσταση. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως η Μισέλ δείχνει πιο λαμπερή από ποτέ.

«Η Annie Leibovitz γνώριζε πάντα ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να διατηρήσει μια στιγμή- μπορεί να πει κάτι. Το βιβλίο της ”Women” έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της. Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Annie για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι γυναίκες σήμερα. Ελπίζω να το βρείτε τόσο εμπνευσμένο όσο κι εγώ» έγραψε στην ανάρτησή της η Μισέλ Ομπάμα.

Στα 61 της, φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα. Σύμφωνα με ειδικούς ομορφιάς, η άλλοτε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει αφήσει πίσω της την «απόλυτα προσεγμένη» εικόνα των χρόνων στον Λευκό Οίκο και έχει υιοθετήσει ένα πιο χαλαρό, πιο εκφραστικό και σίγουρα πιο τολμηρό στιλ.

Το νέο της στιλ αποτυπώνεται και στο βιβλίο-αφιέρωμα στη μόδα The Look, που δημιούργησε μαζί με τη στιλίστριά της, Meredith Koop. Εκεί μιλά ανοιχτά για τη στροφή της από τα «σοβαρά» φορέματα μέχρι το γόνατο και τα άνετα oversized πουλόβερ, σε πιο εφαρμοστές γραμμές και επιλογές σε δέρμα, τζιν και δαντέλα.

«Τραβάει πλέον προς τολμηρές σιλουέτες, έντονα χρώματα, δερμάτινα κομμάτια και μοντέρνες γραμμές – όλα αυτά της δίνουν μια ανανεωμένη, νεανική αύρα χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική της κομψότητα», λέει στην Daily Mail η στιλίστρια Angela Kyte.

«Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει μια γυναίκα που μπαίνει σε μια νέα εποχή αυτοέκφρασης. Δυναμική, έτοιμη να φορέσει μόδα που την ενδυναμώνει, αντί να την περιορίζει».

Η Μισέλ έχει αρχίσει επίσης να πειραματίζεται με τα μαλλιά της, κάτι που παραδέχεται πως δεν ένιωθε ελεύθερη να κάνει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. «Ως η πρώτη Μαύρη Πρώτη Κυρία, καταλάβαινα πόσο σημαντικό ήταν να μη γίνει τα μαλλιά μου το θέμα της συζήτησης – τουλάχιστον μέχρι να μάθει ο κόσμος ποια είμαι», εξήγησε.

Τώρα πια, αυτό το κομμάτι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη νέα της εικόνα: φυσικές μπούκλες και κομψές πλεξούδες δίνουν μια αίσθηση φυσικότητας και κίνησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατή, αθλητική της σιλουέτα.

Η νέα της γκαρνταρόμπα, γεμάτη φαρδιά παντελόνια και άνετα αέρινα φορέματα, αντικατοπτρίζει απόλυτα τον τρόπο ζωής της σήμερα – χαλαρή, δυναμική, σίγουρη και γεάτη ενέργεια.

Πέρα από το στιλ, η αλλαγή στο δέρμα της δεν περνά απαρατήρητη. Η αισθητικός Dr Barbara Kubicka αναφέρει ότι η νεανική της όψη είναι προϊόν σχολαστικής περιποίησης και όχι δραστικών αισθητικών πράξεων.

«Το μυστικό της είναι μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην υγεία του δέρματος: φωτεινότητα, σωστή ενυδάτωση και ομοιόμορφη υφή», λέει.

«Στον Λευκό Οίκο ένιωθα εγκλωβισμένη»

Η Μισέλ Ομπάμα έχει παραδεχτεί ότι τα οκτώ χρόνια στον Λευκό Οίκο την περιόριζαν. «Δεν εκπροσωπούσα μόνο τον εαυτό μου, αλλά ολόκληρη τη χώρα», είπε στη συζήτηση IMO: The Look. «Ως η πρώτη μαύρη οικογένεια, νιώθαμε πως κουβαλάμε τον φακό, πως δείχνουμε τον δρόμο».

Η πίεση να είναι «άψογη» ήταν τεράστια, ώστε να ανοίξουν οι πόρτες και για τους επόμενους, ειδικά για ανθρώπους από μειονότητες ή ομάδες που ιστορικά αποκλείονταν από θέσεις εξουσίας. Η Μισέλ Ομπάμα σήμερα δείχνει πως αφήνει πίσω της κάθε περιορισμό – και το κάνει με στυλ και αυτοπεποίθηση.