Νέο βιβλίο αναμένεται από την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα που περιέχει χρήσιμες πρακτικές που την βοηθούν να βρει την «ισορροπία της» αλλά και «εύστοχους προβληματισμούς για την αλλαγή, την πρόκληση και τη δύναμη». Το «The Light We Carry» αναμένεται στις 15 Νοεμβρίου.

Την ανακοίνωση για την έκδοση του νέου της βιβλίου, «The Light We Carry», έκανε η ίδια η Μισέλ Ομπάμα με ανάρτηση στα social media, τονίζοντας σε βίντεο ότι «έχουν συμβεί πολλά» από τότε που κυκλοφόρησε το «Becoming», μεταξύ των οποίων «μια εξέγερση» και μια «παλίρροια μίσους, μισαλλοδοξίας και φανατισμού σε άνοδο».

Η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι οι εξελίξεις αυτές την έκαναν να αισθάνεται «εκτός ισορροπίας» και «ευάλωτη και ναι, μερικές φορές, φοβισμένη». Έτσι, αποφάσισε να αφιερώσει χρόνο και σκέψη στο «πώς διοχετεύουμε την απογοήτευσή μας σε κάτι θετικό».

