Μητέρα Τερέζα: Αγία, αμαρτωλή ή και τα δύο; Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται στο ντοκιμαντέρ του Sky “Mother Teresa: For The Love Of God” για την μοναχή, που αφιέρωσε τη ζωή της στους φτωχούς.

Η «Αγία της Καλκούτα», όπως ονομαζόταν, λόγω της πολυετούς της φιλανθρωπικής δράσης στην μεγάλη ινδική πόλη, γεννήθηκε το 1910 ως Ανιέζ Γκόντζε Μποζάντζιου στα -τότε- Σκόπια. Έχασε τον πατέρα της σε ηλικία 8 ετών, όταν και η οικογένεια της “βυθίστηκε” στη φτώχεια. Τότε βρήκε παρηγοριά στην εκκλησία και σε ηλικία 12 ετών αποφάσισε να γίνει μοναχή. Το 1929 μετέβη στη πόλη Νταρτζίλινγκ της Ινδίας και δυο χρόνια μετά ορκίστηκε μοναχή. Από το 1937 διέμενε στην Καλκούτα, αρχικά εργαζόμενη ως δασκάλα σε ένα σχολείο και από το 1950 ως εντεταλμένη από το Βατικανό για να διεξάγει ιεραποστολικό έργο. Το 1952 μετέτρεψε έναν παλαιό Ινδουιστικό ναό της πόλης σε νοσοκομείο και το 1955 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο. Έγινε το απόλυτο σύμβολο της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας, στη συνέχεια ίδρυσε τους Ιεραπόστολους της Ελεημοσύνης και έγινε γνωστή στα δυτικά ΜΜΕ ως η «Αγία των Φτωχών» που αφιέρωσε τη ζωή της στους άστεγους και αρρώστους του πλανήτη μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λιμός της Βεγγάλης το 1943 την επηρέασε βαθιά. Τρία χρόνια μετά, υποστήριξε ότι -ενώ βρισκόταν σε ένα τρένο- της μίλησε ο Χριστός και της έδωσε οδηγίες… “Έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι και να βοηθήσω τους φτωχούς”, έχει πει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εκκλησία της έδωσε την άδεια να ιδρύσει το δικό της τάγμα, τους Ιεραπόστολους της Ελεημοσύνης. “Είχε πονηριά και επιμονή. Αμέσως την ερωτεύτηκα”, θυμάται ο Νέιβιν, ένας δημόσιος υπάλληλος που την γνώρισε όταν η Μητέρα Τερέζα ζήτησε γη από έναν περιφερειακό αντικυβερνήτη για να μπορεί να φροντίζει ανθρώπους με λέπρα. Έβαλε τα κλάματα και τελικά εξασφάλισε τη διπλάσια έκταση από αυτή που ήλπιζε ότι θα πάρει, σύμφωνα πάντα με τον Νέιβιν.

Το πλήγμα στην εικόνα της άρχισε όταν συνεργάστηκε με την φιλανθρωπική της οργάνωση ο Βρετανός γιατρός, Τζακ Πρέγκερ, ο οποίος σοκαρίστηκε με όσα είδε: “Οι καλόγριες δεν προσέφεραν την κατάλληλη φροντίδα. Οι βελόνες χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά, χωρίς να αποστειρώνονται. Αρνήθηκαν να δώσουν φάρμακα σε μία γυναίκα με εγκαύματα και της έδωσα κρυφά”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Έβαζε τις καλόγριες να αυτομαστιγώνονται”

Η Μαίρη Τζόνσον, η οποία συνεργάστηκε με τη Μητέρα Τερέζα για 20 χρόνια, αποκάλυψε πως “η πνευματικότητά της ήταν συνδεδεμένη με τον Ιησού στο Σταυρό. Έδωσε τη ζωή του με πόνο και εκείνη πίστευε ότι το να υποφέρεις ήταν η μεγαλύτερη αξία. Πίστευε ότι τα βάσανα λύτρωσαν τον κόσμο”.

Και συνεχίζει: “Ο πόνος ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της. Έβαζε τις καλόγριες να αυτομαστιγώνονται και να φορούν συρμάτινες αλυσίδες με καρφιά. Πίστευε ότι ήταν καλό να είσαι φτωχός, γιατί ο Ιησούς ήταν φτωχός. Αυτό είναι σχιζοφρένεια”.

Η… κάλυψη σκανδάλων στην Καθολική Εκκλησία

Η τελευταία δεκαετία της ζωής της Μητέρας Τερέζας ήταν ίσως η πιο δύσκολη. Πάλευε με τα γηρατειά, αλλά η Καθολική Εκκλησία την καλούσε να βοηθήσει να… καλυφθούν τα σκάνδαλα παιδικής κακοποίησης από ιερείς που αυξάνονταν ραγδαία. “Την έστελναν σε πόλεις, όπου ξεθάβονταν σκάνδαλα”, είπε η Μαίρη Τζόνσον.

Όπως επισημαίνει το ντοκιμαντέρ, ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα γνώριζε για τα σκάνδαλα, ωστόσο αποκαλύπτει ότι το 1994, όταν ο αιδεσιμότατος Ντόναλντ ΜακΓκουάιρ κατηγορήθηκε για κακοποίηση παιδιών, η Μητέρα Τερέζα έγραψε μία επιστολή στις αρχές, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του και την πεποίθηση της ότι ήταν αθώος. Το αποτέλεσμα ήταν να αφεθεί ελεύθερος και στις αρχές του 2000 να αποκαλυφθεί ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον επτά αγόρια και να φυλακιστεί.

Η εμπλοκή της Μητέρας Τερέζας στο σκάνδαλο αποσιωπήθηκε, αλλά η εικόνα της είχε δεχθεί ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα…

Φωτογραφίες αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ