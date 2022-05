Την πρώτη επίσημη εμφάνισή της έκανε στο πλευρό του πρίγκιπα Αλβέρτου η σύζυγός του πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό ύστερα από τη μακρά ασθένειά της, που την κράτησε επί μήνες μακριά από τα πριγκιπικά καθήκοντά της αλλά και την ίδια την οικογένειά της.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν και ο Αλβέρτος του Μονακό συνοδευόταν από τα επτάχρονα δίδυμα, την πριγκίπισσα Γκαμπριέλα και τον πρίγκιπα Ζακ. Ωστόσο, η εικόνα της προκάλεσε νέα ανησυχία καθώς στις φωτογραφίες φαίνεται θλιμμένη και κουρασμένη…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW VIDEO !!! Princess Charlene is back!!! Learn about her first public engagement since November https://t.co/z52El3zqUp#RoyalFashionChannel #PrincessCharlene#PrinceJacques #PrincessGabriella #PrinceAlbert #MonacoRoyals #PrincessCharleneofMonaco #PrincesseCharlene pic.twitter.com/CrU6hghNij