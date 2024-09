Μόναχο: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ στο προξενείο του Ισραήλ

Η στιγμή της επίθεσης από ένοπλο άνδρα έξω από το προξενείο του Ισραήλ στο Μόναχο έχει καταγραφεί σε ερασιτεχνικό βίντεο.

Ο άνδρας -που όπως έγινε γνωστό είναι ένας 18χρονος από την Αυστρία– και ο οποίος με τις πράξεις του σήμανε συναγερμό στο Μόναχο,φαίνεται να οπλίζει και να πυροβολεί μέσα στη μέση του δρόμου. Λίγο αργότερο στο σημείο έσπευδαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο άνδρας έπεσε νεκρός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 09:00 (τοπική ώρα) ένας άνδρας με μακρύκανο όπλο έφθασε μπροστά στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό και πυροβόλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο φυλάκιο μπροστά από το κτίριο. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τραυμάτισαν θανάσιμα τον δράστη, ενώ πολύ γρήγορα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς στο γειτνιάζον κτίριο στεγάζεται το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο επίσης φυλάσσεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, στην ανταλλαγή πυρών συμμετείχαν αρχικά πέντε αστυνομικοί, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

JUST IN: Video shows Gunman opening fire near Israeli consulate in Munich, Germany. He was later shot dead by police



pic.twitter.com/z8vR6QVU7Q