Μόναχο: Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο του Ισραήλ

Συναγερμός σήμανε στο Μόναχο μετά την επίθεση από άνδρα έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό που βρίσκεται δίπλα στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, σε μια περιοχή με έντονη αστυνομική παρουσία.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για «πολλούς» πυροβολισμούς και για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με την συνδρομή ελικοπτέρου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η αστυνομία τον πυροβόλησε και τον εξουδετέρωσε. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, στην περιοχή ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο.

Το περιστατικό συμπίπτει με την σημερινή επέτειο της επίθεσης Παλαιστινίων εναντίον ισραηλινών αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972.

Ολόκληρη η περιοχή έχει αποκλειστεί

#MUNICH: AFTER MULTIPLE SHOTS FIRED IN THE CITY CENTER NEAR THE ISRAELI CONSULATE, A LARGE AREA HAS BEEN CORDONED OFF. HELICOPTERS AND DRONES ARE IN THE AIR. pic.twitter.com/91vUwAa42L