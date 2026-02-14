Κόσμος

Μόναχο: Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ύψωσαν ιρανικές σημαίες και διαδήλωσαν κατά των αρχών του Ιράν

Την ίδια ώρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ρεζά Παχλαβί στη Διάσκεψη του Μονάχου, εκείνος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία»
μοναχο ιραν
Διαμαρτυρία στο Μόναχο/ REUTERS/Thilo Schmuelgen

Περίπου 200.000 άνθρωποι «ξεχύθηκαν» σήμερα στους δρόμους του Μονάχου για να διαμαρτυρηθούν κατά των αρχών του Ιράν. Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας μάλιστα, πραγματοποιείται μέχρι αύριο και η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά του Μονάχου, για να απαιτήσουν την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αιματηρή καταστολή που έχει καταπνίξει ένα εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με οριζόντιες πράσινες, λευκές και κόκκινες ρίγες που έφεραν ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, το έμβλημα της μοναρχίας που ανατράπηκε το 1979. Μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.

Η διοργανώτρια ένωση, Ο Κύκλος του Μονάχου, ανέμενε περί τους 100.000 διαδηλωτές.

Συγκεντρώσεις που ζητούν διεθνή δράση κατά της Τεχεράνης έχουν επίσης προγραμματιστεί για σήμερα στο Τορόντο και το Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, του πολιτικού βραχίονα της εξόριστης αντιπολιτευτικής ομάδας Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου σήμερα το πρωί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

«Αυτό είναι το αίτημα που αντηχεί από την αιματοχυσία των συμπατριωτών μου, οι οποίοι δεν μας ζητούν να μεταρρυθμίσουμε το καθεστώς, αλλά να τους βοηθήσουμε να το θάψουν», είπε ο Παχλαβί που ζει στη Νέα Υόρκη.

REUTERS
REUTERS/Thilo Schmuelgen

Για τη Διάσκεψη, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει αυξημένη ασφάλεια στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από το Μόναχο σε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και drones. Η αστυνομία του Μονάχου ανέφερε σήμερα βέβαια, ότι εντόπισε drones πάνω από την πλατεία Τερέζινβισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
99
90
88
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στον Τραμπ
Η Ευρώπη προσπαθεί να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» από τις ΗΠΑ και να σταθεί ανεξάρτητη - Η κοινή στάση των Ευρωπαίων στη Διάσκεψη και το δημιούργημα του Τραμπ που μάλλον δεν του αρέσει
Κιρ Στάρμερ / Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo