Μόναχο: Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ύψωσαν ιρανικές σημαίες και διαδήλωσαν κατά των αρχών του Ιράν

Περίπου 200.000 άνθρωποι «ξεχύθηκαν» σήμερα στους δρόμους του Μονάχου για να διαμαρτυρηθούν κατά των αρχών του Ιράν. Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας μάλιστα, πραγματοποιείται μέχρι αύριο και η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά του Μονάχου, για να απαιτήσουν την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αιματηρή καταστολή που έχει καταπνίξει ένα εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν από τα τέλη Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με οριζόντιες πράσινες, λευκές και κόκκινες ρίγες που έφεραν ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, το έμβλημα της μοναρχίας που ανατράπηκε το 1979. Μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.

Η διοργανώτρια ένωση, Ο Κύκλος του Μονάχου, ανέμενε περί τους 100.000 διαδηλωτές.

Συγκεντρώσεις που ζητούν διεθνή δράση κατά της Τεχεράνης έχουν επίσης προγραμματιστεί για σήμερα στο Τορόντο και το Λος Άντζελες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING:



Tens of thousands of Iranians gathered in Munich, Germany, to protest the massacre of more than 40,000 Iranian protesters by the Islamic regime in Iran. pic.twitter.com/7iokCZeakN — Visegrád 24 (@visegrad24) February 14, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, του πολιτικού βραχίονα της εξόριστης αντιπολιτευτικής ομάδας Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» οργάνωση.

This is how #Munich looks today.



Hundreds of thousands of Iranians living across Europe have gathered here to rally in support of #Iran’s opposition leader, #RezaPahlavi, and to condemn the massacre of over 40,000 #Iranian protesters by the security forces of the Islamic regime… pic.twitter.com/8yixk1Anhk — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) February 14, 2026

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου σήμερα το πρωί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Munich getting really crowded.



Up to a million Iranians will gather in this city alone throughout the day. pic.twitter.com/gIXUFrNijK — (@NiohBerg) February 14, 2026

«Αυτό είναι το αίτημα που αντηχεί από την αιματοχυσία των συμπατριωτών μου, οι οποίοι δεν μας ζητούν να μεταρρυθμίσουμε το καθεστώς, αλλά να τους βοηθήσουμε να το θάψουν», είπε ο Παχλαβί που ζει στη Νέα Υόρκη.

Για τη Διάσκεψη, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει αυξημένη ασφάλεια στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από το Μόναχο σε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και drones. Η αστυνομία του Μονάχου ανέφερε σήμερα βέβαια, ότι εντόπισε drones πάνω από την πλατεία Τερέζινβισε.