Τουλάχιστον 3 νεκροί στον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου της Armtrak στη Μοντάνα των ΗΠΑ. Ο συρμός εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Σιάτλ με το Σικάγο και μετέφερε 147 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος.

Πέντε βαγόνια του τρένου της Armtrak εκτροχιάστηκαν κοντά στην πόλη Τζόπλιν, στη Μοντάνα, γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (01:00 Κυριακή ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εταιρία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Σιάτλ με το Σικάγο και μετέφερε 147 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιβαίνοντες που είχαν παγιδευτεί στα εκτροχιασμένα βαγόνια μπόρεσαν να βγουν. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των τραυματιών.

Ο συντονιστής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων στη Μοντάνα δήλωσε πάντως στην εφημερίδα The New York Times ότι οι τραυματίες είναι «πάνω από πενήντα».

At least three people were killed Saturday afternoon when an Amtrak train derailed in north-central Montana. https://t.co/0Ya25sQiU9

Βίντεο που ανέβηκαν σε social media και μεταδόθηκαν από αμερικανικά ΜΜΕ δείχνουν ανθρώπους να περιμένουν κοντά στις σιδηροτροχιές, με αποσκευές σκορπισμένες γύρω τους, κοιτώντας τα βαγόνια, τουλάχιστον ένα από τα οποία έχει ανατραπεί και βρίσκεται πεσμένο στο πλάι.

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people, according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl