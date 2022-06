Ένα μοντέλο του Instagram και του OnlyFans αποκαλύπτει την επιθυμία χιλιάδων θαυμαστών της να της προσφέρουν εισιτήρια μετακίνησης και να της πληρώσουν τις διακοπές της ώστε να περάσουν χρόνο μαζί.

Η 24χρονη Μπέιλι από το Τέξας έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη περιουσία από τους θαυμαστές της στο Instagram και το OnlyFans, με τους λογαριασμούς που διατηρεί ως μοντέλο σε αυτές τις πλατφόρμες. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να κάνουν το παραπάνω βήμα και προσφέρονται να πληρώσουν τα πάντα ώστε να κάνουν διακοπές μαζί της.

Η ίδια μετρά πάνω από 360.000 ακόλουθους στο Instagram και άλλες τόσες χιλιάδες θαυμαστές στο OnlyFans, όπου πουλάει προσαρμοσμένα βίντεο στα «θέλω» των συνδρομητών της αλλά και βαζάκια με άρωμα από τα… αέριά της.

«Πάντα σκόπευα να γίνω influencer, αλλά νομίζω ότι η πρώτη στιγμή για μένα ήταν να βλέπω άλλα κορίτσια που ήταν φτιαγμένα σαν εμένα, που έμοιαζαν με εμένα, που ήταν επιτυχημένα σε αυτό. Η μητέρα μου έλεγε “πάντα ήξερα ότι θα γίνεις διάσημη γιατί σε γοήτευε τόσο να φωτογραφίζεις τον εαυτό σου και να μιλάς για αυτό”», δηλώνει η 24χρονη στη Daily Star.

