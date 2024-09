Μοντέλο του OnlyFans δείχνει το στήθος της στον Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ πουλάω γυμνές φωτογραφίες, εκείνος το αμερικανικό όνειρο»

Μπροστά σε μία έκπληξη βρέθηκαν όσοι έδωσαν το «παρών» σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με μοντέλο του OnlyFans να αποκαλύπτει το στήθος της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λονγ Άιλαντ, όταν η 26χρονη Άβα Λουίζ, μοντέλο του OnlyFans σήκωσε την μπλούζα της και έδειξε το στήθος της, με σκοπό να την δει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, η 26χρονη διακρίνεται να χοροπηδάει ημίγυμνη στις εξέδρες. Η κίνησή της έγινε αντιληπτή από αστυνομικό, ο οποίος την απομάκρυνε από το σημείο μαζί με τον σύντροφό της.

Σε βάρος της 26χρονης δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, σύμφωνα με τη New York Post, καθώς υπήρξε παρέμβαση στελεχών των Μυστικών Υπηρεσιών προς τον αστυνομικό, προκειμένου να μην προχωρήσει σε σύλληψη.

«Αφού αποχώρησα, έκανα δωρεά στον Τραμπ για όλη την αναστάτωση που προκάλεσα» δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα η 26χρονη.

NEW: The OF model who went viral for flashing the ‘Portal’ in New York City, flashes “for Trump” at his Long Island rally.



26-year-old Ava Louise says the stunt was a part of her “T*ts for Trump” fundraising effort.



“After I left, I donated money to Trump for all the hassle I… pic.twitter.com/uznE4IRtRg