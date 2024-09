Μόσχα: Βίντεο από τροχαίο δυστύχημα με φορτηγό να κάνει παράνομη προσπέραση και αυτοκίνητο να «καρφώνεται» πάνω του

Σκληρές εικόνες σε βίντεο ντοκουμέντο από τη Μόσχα, με έναν 27χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα. Φορτηγό επιχείρησε παράνομη προσπέραση και ο οδηγός του Audi δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ακαριαίος ο θάνατος του 27χρονου οδηγού στη Μόσχα, όταν το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε φορτηγό. Όλα έγιναν σε αυτοκινητόδρομο της πόλης, με το βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας, να κάνει το γύρο του κόσμου μέσω διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων. Στα 33 δευτερόλεπτα που ανέβηκαν στο «Χ» βλέπουμε όλα όσα έγιναν στον αυτοκινητόδρομο Μ-12 κοντά στην περιοχή Ορέκοβο-Ζούεβο.

Ο οδηγός ενός φορτηγού επιχειρεί παράνομη προσπέραση και καταφέρνει να αλλάξει λωρίδα. Μπαίνει στην αριστερή, με το Audi που ακολουθεί με μεγάλη ταχύτητα, να μην προλαβαίνει να σταματήσει.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, ο οδηγός του φορτηγού ξεκίνησε την προσπέραση, από σημείο που απαγορευόταν. Αυτό προκύπτει από τη διαγράμμιση που φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ να «καρφώνεται» στο πίσω μέρος του φορτηγού και να εκδηλώνεται φωτιά. Ο θάνατος του 27χρονου οδηγού, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, ακαριαίος.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του θύματος, ο άντρας της κατευθυνόταν στην εργασία του. Η ίδια είπε, επίσης, ότι είχε ένα κακό προαίσθημα χωρίς, όμως, να του δίνει ιδιαίτερη σημασία.

