Λάτρης του ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλευρό των «πετεινών» που την άλλη Τετάρτη (14.12.2022) αντιμετωπίζουν το Μαρόκο στον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στο Κατάρ για να είναι στο πλευρό των «τρικολόρ» και να παρακολουθήσει από κοντά το δεύτερο ματς των ημιτελικών του Μουντιάλ, ανάμεσα στη Γαλλία και, την έκπληξη της διοργάνωσης, Μαρόκο.

Το ταξίδι του προέδρου της Γαλλίας στο Κατάρ επιβεβαίωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντέα-Καστέρα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

«Θα επιστρέψω με τον πρόεδρο την Τετάρτη, ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες του ταξιδιού, έδωσε αυτήν την υπόσχεση και θα την τηρήσει, θα την τηρήσει με χαρά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός, η οποία παρακολούθησε χθες, Σάββατο, τη νίκη με 2-1 της Γαλλίας επί της Αγγλίας στον προημιτελικό της διοργάνωσης.

«Ακόμη δυο βήματα» ήταν η πρώτη ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν μόλις τελείωσε το ματς της Γαλλίας με την Αγγλία, με τους «μπλε» να επικρατούν 2-1 και να παίρνουν την πρόκριση.

Viral έγινε η παθιασμένη αντίδραση του Κιλιάν Εμπαπέ στο χαμένο πέναλτι του Χάρι Κέιν

«Μπράβο μπλε (σ.σ. έτσι αποκαλούν την εθνική Γαλλίας)! Όλη η χώρα είναι στο πλευρό σας, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Προς τους Μαροκινούς: χαιρετίζουμε την ιστορική σας νίκη. Ραντεβού στον ημιτελικό» έγραψε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ είχε κι ένα μήνυμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ.

Κάνοντας retweet το μήνυμα του Βρετανού πρωθυπουργού που έγραψε «ο Χάρι (Κέιν) και η ομάδα τα έδωσαν όλα αλλά δεν ήταν να γίνει. Μπορούν να έχουν τα κεφάλια τους ψηλά. Καλή τύχη στη Γαλλία στον επόμενο γύρο», ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε: «τα τρία Λιοντάρια απέδειξαν ξανά ότι είναι ισχυρός αντίπαλος. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη Ρίσι. Θα πάμε μέχρι τέλους. Ζήτω οι “μπλε”».

Well done to the Three Lions who once again proved worthy opponents. Thank you for your support, Rishi. We will go all the way! Allez les Bleus ! https://t.co/Qq9J5PIG47