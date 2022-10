Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ έπειτα από την διαρροή μιας ηχογράφησης στην οποία τρία μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, ακούγονται να κάνουν άκρως ρατσιστικά σχόλια κατά τη διάρκεια ενός μίτινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ζήτησε χθες Τρίτη (11.10.2022) να παραιτηθούν τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση.

«Ο Τζο Μπάιντεν «είναι ικανοποιημένος που μια από τις συμμετέχουσες σε αυτή τη συζήτηση παραιτήθηκε (…). Θεωρεί πως θα έπρεπε να παραιτηθούν όλοι τους», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιερ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Ουάσινγκτον. Η Los Angeles Times προέτρεψε επίσης την τριάδα να παραιτηθεί, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά τους «ασυγχώρητα και φρικιαστικά» και δείγμα του πόσο «τοξική έχει γίνει η πολιτική ηγεσία του Λος Άντζελές».

Πρόκειται για την ηχογράφηση συνομιλίας που είχε γίνει πριν από σχεδόν έναν χρόνο με τη συμμετοχή τριών Δημοκρατικών με λατινοαμερικάνικη καταγωγή που ανήκουν στο δημοτικό συμβούλιο του Λος Άντζελες: της προέδρου του Νούρι Μαρτίνες και των μελών του Κέβιν ντε Λεόν και Χιλ Σεντίγιο.

Τη Δευτέρα, η Νούρι Μαρτίνες ανακοίνωσε πως παραιτείται από το αξίωμα της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν θα εγκαταλείψει επίσης τη θέση της στο συμβούλιο.

Στη συζήτηση, διάρκειας μιας ώρας και πλέον, καταφερόταν εναντίον του Μάικ Μπόνιν, μέλους του δημοτικού συμβουλίου, που είναι λευκός, τον κατηγορούσε πως χρησιμοποιεί τον μαύρο γιο του «σαν αξεσουάρ», ενώ αναφέρεται στο παιδί χρησιμοποιώντας τον όρο «μαϊμουδάκι» στα ισπανικά και λέει πως χρειάζεται «ένα χέρι ξύλο».

Αναφερόταν εξάλλου με υποτιμητικούς όρους στους μεξικανούς από την Οαχάκα, που έβρισκε «τόσο άθλιους».

Public comment still going.



“City council must address its anti-Blackness and if you don’t then then we will!” pic.twitter.com/xmqkDEnGKE