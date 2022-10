Δεν είναι λίγες οι φορές που πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ με τις δηλώσεις του, τις περισσότερες φορές βέβαια βρίσκεται στο επίκεντρο για τις πολιτικές του τοποθετήσεις ή για κάποια… γκάφα. Αυτή τη φορά όμως τον γύρο των social media κάνει το στιγμιότυπο που δίνει και συμβουλές για ραντεβού!

Ο Τζο Μπάιντεν την περασμένη Παρασκευή (14.10.2022) βρέθηκε στο Irvine Valley College της Καλιφόρνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στους φοιτητές για τα σχέδια της κυβέρνησής του να μειώσει τον πληθωρισμό αλλά και το πώς θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος των φαρμάκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Irvine Valley College, ο Τζο Μπάιντεν σταμάτησε και φωτογραφήθηκε και με μια νεαρή κοπέλα. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να τις δώσει ακόμα και κάποιες και συμβουλές για ραντεβού!

«Να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό, που έχω πει στις κόρες και τις εγγονές μου. Μην βγαίνεις με σοβαρούς άντρες μέχρι τα 30!» είπε στην νεαρή κοπέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντάξει», είπε εκείνη, γελώντας αμήχανα με την συμβουλή που άκουσε από τον Τζο Μπάιντεν. «Θα το έχω κατά νου αυτό» πρόσθεσε.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI