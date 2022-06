Το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο από ποτέ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε από την Μαδρίτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τάχθηκε ανοικτά υπέρ της πώλησης F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος του Reuters, Humeyra Pamuk, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να πουλήσουν τα μαχητικά στην Τουρκία, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό δεν μπήκε σε «παζάρι» για τη στάση της Άγκυρας σχετικά με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Δεν ήταν θέμα “δούναι και λαβείν”», φέρεται να είπε.

«Θα πρέπει να τους πουλήσουμε F-16», αλλά «χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου γι αυτό και νομίζω ότι μπορώ να την λάβω», δήλωσε ακόμη ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

NEW: Biden at press conference says the United States should sell Turkey the F-16 fighter jets but adds there was no quid pro quo in relation to Ankara's lifting of its veto for Finland and Sweden. Says Congress approval needed for sale but he's confident that can obtained