Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του σήμερα για την Ημέρα Μνήμης υπερασπίστηκε την «ατελή» αμερικανική δημοκρατία, καλώντας σε περισσότερη δουλειά για να εκπληρώσει την υπόσχεση αυτού που είπε ότι παραμένει «το μεγαλύτερο πείραμα» στην παγκόσμια ιστορία.

Στην ομιλία του στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον αφού αναφέρθηκε στα δικαιώματα ψήφου, την ελευθερία του λόγου και τις προσπάθειες διόρθωσης των επίμονων οικονομικών και φυλετικών ανισοτήτων, ο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η δημοκρατία «βρίσκεται σε κίνδυνο» στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο από αυταρχικές δυνάμεις τις οποίες δεν κατονόμασε.

«Η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από μια μορφή διακυβέρνησης, είναι ένας τρόπος ύπαρξης, ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Η δημοκρατία σημαίνει κυριαρχία του λαού», δήλωσε στην ομιλία του προς τιμή ενός εκατομμυρίου Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα στρατιωτικής υπηρεσίας.

«Η μάχη για δημοκρατία λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο – δημοκρατία και απολυταρχία. Η μάχη για αξιοπρέπεια, για απλή αξιοπρέπεια», είπε.

Μιλώντας στο, σε μεγάλο βαθμό άδειο, Αμφιθέατρο Μνήμης του Άρλινγκτον ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στον κλοιό της πανδημίας του κορονοϊού, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι 7.036 άνθρωποι πέθαναν σε πρόσφατες εμπόλεμες συρράξεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, υπηρετώντας τα ιδανικά των ΗΠΑ και της δημοκρατίας ως μια ζωντανή μορφή διακυβέρνησης. «Έζησαν γι’ αυτό, πέθαναν γι ‘αυτό», είπε.

“All of you who are fighting with the fresh pain of loss, as hard as it is to believe, I promise you this. The day will come when the image of your loved one will bring a smile to your lips before it brings a tear to your eyes,” Biden said at Arlington National Cemetery. pic.twitter.com/19VnYGLEQ8