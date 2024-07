Μπάιντεν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Στίβεν Κινγκ, Μάικλ Ντάγκλας κι άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ του γυρίζουν την πλάτη

Μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Τζο Μπάιντεν και ζητούν να αποσυρθεί κόβοντας ακόμα και τις δωρέες στο Δημοκρατικό κόμμα ως μέτρο πίεσης.

Η ανησυχία για την πνευματική οξύτητα του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ που είχε με τον Ντόλαλντ Τραμπ αλλά και τις συνεχόμενες γκάφες του ολοένα και μεγαλώνει και τη σκυτάλη τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ τα οποία εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στο πρόσωπό του.

Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία διαχρονικά στηρίζουν το Δημοκρατικό κόμμα και πλέον γυρίζουν την πλάτη στον Μπάιντεν με αρκετούς να αποσύρουν δημόσια την υποστήριξή τους και να ζητούν την αντικατάστασή του κόβοντας ακόμα και τις δωρεές.

Ακόμη και πριν ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, γνωστός ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, που συχνά εμπλέκεται ενεργά στη συγκέντρωση χρημάτων για το κόμμα, έγραψε ένα άρθρο στους New York Times στο οποίο λέει ότι ναι μεν «αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν», αλλά οι Δημοκρατικοί «χρειάζονται έναν νέο υποψήφιο».

Η μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Ayelet Waldman σταμάτησε να κάνει δωρεές σε φιλελεύθερους υποψηφίους εις ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Πάντα πρόσφερα. Πάντα πρόσφερα περισσότερα από όσα μπορώ να αντέξω οικονομικά», είπε στο BBC. «Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα να σταματήσω να δίνω ως μέσο για να υποδείξω -νομίζω ότι η δυσαρέσκεια δεν είναι η σωστή λέξη- αντίθετα υπάρχει απόλυτος πανικός».

Η εγγονή του Roy Disney, Abigail Disney, ο ηθοποιός John Cusack, ο συγγραφέας Stephen King και ο σκηνοθέτης Rob Reiner είναι μερικοί που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους στα social media.

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε στο Twitter ότι αν και «ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος», ήρθε η ώρα «για το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, να ανακοινώσει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή».

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election.