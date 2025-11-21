Μπανγκλαντές: Τρεις νεκροί από σεισμό 5,5 Ρίχτερ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό 5,5 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα Παρασκευή (21.11.25) το Μπανγκλαντές, με επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντάκα.

Ο σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE



A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka.



The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the… pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2025

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.