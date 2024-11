Μπαράκ Ομπάμα για εκλογές ΗΠΑ: Είναι πολύ πιθανό να μην μάθουμε απόψε το αποτέλεσμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα με ανάρτησή του αναφέρθηκε στις εκλογές και τόνισε πως είναι πιθανό να μην μάθουμε απόψε το αποτέλεσμά τους.

Συγκεκριμένα ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές των ΗΠΑ επεσήμανε τα εξής:

«Χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να καταμετρηθούν όλα τα ψηφοδέλτια το 2020, και είναι πολύ πιθανό να μην μάθουμε το αποτέλεσμα ούτε απόψε.

Γι’ αυτό σας παρακαλώ να έχετε κατά νου μερικά πράγματα καθώς θα κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί σήμερα:

-Χιλιάδες εκλογικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα εργάζονται σκληρά σήμερα. Σεβαστείτε τους. Ευχαριστήστε τους.

-Μην μοιράζεστε πράγματα πριν ελέγξετε τις πηγές σας.

