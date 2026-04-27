Μπαράκ Ομπάμα για πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μία ανάρτηση στο Χ και καταδίκασε τους πυροβολισμούς
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έκανε μία ανάρτηση στο Χ και καταδίκασε τους πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου (25.04.2026) στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ένας ένοπλος δράστης προσπάθησε να επιτεθεί στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ο Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε όλους τους Αμερικανούς «να απορρίψουν την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας». Χαρακτήρισε επίσης το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο «μια συγκλονιστική υπενθύμιση του θάρρους και της θυσίας που επιδεικνύουν καθημερινά οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα:

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.

Εξέφρασε ανακούφιση που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά»–χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

