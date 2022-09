Με βραβείο Εmmy για την αφήγησή του στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Τα μεγάλα εθνικά μας πάρκα» τιμήθηκε πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Τηλεόρασης.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Ακόμη ένας πρόεδρος των ΗΠΑ έχει λάβει Emmy, ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ το 1956, αλλά επρόκειτο για τιμητική βράβευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού αποχώρησε από την προεδρία των ΗΠΑ το 2017, ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ έχουν γράψει βιβλία με τα απομνημονεύματά τους.

Παράλληλα, εκτός από το ίδρυμά τους, δημιούργησαν μια εταιρεία παραγωγής η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με το Netflix εκτιμώμενης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο ντοκιμαντέρ της εταιρείας τους, το “American Factory”, κέρδισε Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ και Emmy για την καλύτερη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ, τα βραβεία αυτά απονεμήθηκαν όμως στους δημιουργούς του και όχι στον Ομπάμα.

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κερδίσει και δύο Grammy για τις ακουστικές εκδοχές των απομνημονευμάτων του: “The Audacity of Hope” και “Dreams from my Father”.

Ο Μπαράκ Ομπάμα τιμήθηκε και με Νόμπελ Ειρήνης μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ το 2008 για «τις εξαιρετικές προσπάθειές του για την ενίσχυση της διεθνούς διπλωματίας και της συνεργασίας των λαών».