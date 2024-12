Μπασάρ αλ Άσαντ: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ ή να φύγω από την χώρα μου – Παρέμεινα στα καθήκοντά μου μέχρι το τέλος »

Ο έκπτωτος Σύρος Πρόεδρος, Μπασάρ αλ Άσαντ δημοσίευσε σήμερα (16.12.2024) για πρώτη φορά ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται για τις ραγδαίες εξελίξεις στην Συρία, που είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το καθεστώς του στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ αναφέρει αρχικά ότι η αποχώρησή του από τη Συρία «ούτε είχε προγραμματιστεί ούτε έγινε τις τελευταίες ώρες των μαχών,

όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι» αλλά αντίθετα, ο ίδιος παρέμεινε στη Δαμασκό, ασκώντας τα καθήκοντά του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στο λογαριασμό της (πρώην) κυβέρνησής του στο Telegram, έγινε προσπάθεια να δημοσιευθεί και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έγινε δεκτή. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ αναφέρει ότι δεν είχε σκεφτεί να τα παρατήσει ή να φύγει από τη χώρα του όσο ήταν σε εξέλιξη οι μάχες με τους αντάρτες με επικεφαλής την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία πλέον έχει αναλάβει την εξουσία στη Συρία.

Syrian Presidency’s Facebook and Telegram channels publish statement purported to be from Bashar al-Assad, dated Dec. 16.



Assad says that “at no time during the events that have taken place in Syria” has he ever considered resigning or fleeing the country. pic.twitter.com/6kreggNd2P