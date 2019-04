«Μπάσταρδε!» Οργή της εγγονής του Μουσολίνι για τον Τζιμ Κάρεϊ!

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, που είναι ευρωβουλευτής, αποκάλεσε τον Τζιμ Κάρεϊ στο Twitter «μπάσταρδο» για την απεικόνιση αυτή. Το σκίτσο του Κάρεϊ για τον Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα Πατάτσι απεικονίζει όσα έγιναν στις 28 Απριλίου 1945 όταν οι παρτιζάνοι συνέλαβαν και εκτέλεσαν τον Μουσολίνι και την ερωμένη του την ώρα που με άλλους φασίστες επιχειρούσαν να διαφύγουν στην Ελβετία και από εκεί στην Ισπανία.

Την επόμενη μέρα οι σοροί του Μουσολίνι, της Πετάτσι και άλλων κρεμάστηκαν ανάποδα μπροστά από ένα πρατήριο βενζίνης στο Μιλάνο.

Ο Κάρεϊ με το σκίτσο που ανέβασε είχε στόχο τον Τραμπ. Έγραψε: «Αν αναρωτιέστε που οδηγεί ο φασισμός ρωτήστε τον Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα».

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019