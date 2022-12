Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, δημιουργός του κρυπτονομίσματος FTX.

Η αστυνομία στις Μπαχάμες συνέλαβε τον δισεκατομμυριούχο δημιουργό του κρυπτονομίσματος Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ καθώς ερευνάται για μια σειρά από οικονομικά εγκλήματα.

Μόλις 24 ώρες πριν είχε καταθέσει στο Κογκρέσο. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας ανακοίνωση πως είχε λέβει ειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τις ποινικές διώξεις.

Τώρα αναένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ, ενώ ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν Ντέιμιαν Ουίλιαμς είπε πως τις επόμενες ώρες θα επισημοποιηθεί το επίσημο κατηγορητήριο.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.