Ένα βίντεο σοκ στο οποίο καταγράφεται η μοιραία τελευταία βουτιά που έκανε από σκάφος στις Μπαχάμες 18χρονος, ο οποίος αγνοείται από τότε, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δείχνει τον Κάμερον Ρόμπινς, που έχει κάνει ήδη βουτιά στη θάλασσα στις Μπαχάμες μέσα στη νύχτα από σκάφος και προσπαθεί να κολυμπήσει στο νερό, εμφανώς σαστισμένος, ενώ επίσης ανατριχιαστικές είναι οι κραυγές των σοκαρισμένων φίλων του, που έχουν καταλάβει ότι η ζωή του κινδυνεύει.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (24.5.2023) στις Μπαχάμες όταν μία παρέα νεαρών θέλησε να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους κάνοντας βόλτα στη θάλασσα με ένα σκάφος.

Ο 18χρονος Κάμερον Ρόμπινς αποφάσισε να κάνει μια βουτιά στο νερό. Αρχικά η παρέα του δείχνει να διασκεδάζει, αλλά μετά καταλαβαίνουν ότι μπροστά τους εκτυλίσσεται μια τραγωδία και αρχίζουν να φωνάζουν.

Ο νεαρός που δεν φοράει σωσίβιο προσπαθεί να κολυμπήσει στα σκοτεινά νερά, αλλά δείχνει χαμένος. Οι φίλοι του ουρλιάζουν, αλλά ουδείς σπεύδει να τον βοηθήσει.

footage shows cameron robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the bahamas as a dare on wednesday 5/24/23. he has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/1vYTc6Ao7b