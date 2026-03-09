Κόσμος

Μπαχρέιν: Μεγάλη επίθεση του Ιράν σε διυλιστήριο – Καπνοί και φλόγες «έπνιξαν» το εργοστάσιο

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone
μπαχρειν
Το διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Ακόμα μία πολύ μεγάλη επίθεση σε διυλιστήριο εξαπέλυσε το Ιράν σήμερα το πρωί (9/3/2026), αυτή τη φορά στο Μπαχρέιν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν έδειχναν καπνό να υψώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν αλλά και φλόγες μετά την επίθεση drone του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone.

Η Bapco αποτελεί το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Δείτε live τι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τελευταίες πληροφορίες ενημερώνουν ότι η Bacpo κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στις αποστολές της μετά τη σημερινή επίθεση 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
107
93
71
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκηνικό γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή: Επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και Εμιράτα – Αναχαιτίσεις ιρανικών drones, απειλές και 7ος νεκρός στρατιώτης των ΗΠΑ
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αλλά και οι νεκροί άμαχοι σε χώρες που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο δημιουργούν τρόμο
Τεχεράνη
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχεται τον δολοφονημένο πατέρα του και γίνεται «αρχιστράτηγος» του Ιράν στον πόλεμο - Ο 56χρονος σκληροπυρηνικός κροίσος κληρικός
«Η πλειοψηφία της Συνέλευσης του Ιράν ενέκρινε τον υποψήφιο που θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για τη θέση», δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, μέλος του ανώτερου θρησκευτικού οργάνου του Ιράν
Mojtaba Khamenei 11
Μακρόν σε Τραμπ και Πεζεσκιάν: Το Ιράν να σταματήσει τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ
Ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο τη Δευτέρα, είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Ιράν από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος
Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo