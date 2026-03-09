Μπαχρέιν: Μεγάλη επίθεση του Ιράν σε διυλιστήριο – Καπνοί και φλόγες «έπνιξαν» το εργοστάσιο

Ακόμα μία πολύ μεγάλη επίθεση σε διυλιστήριο εξαπέλυσε το Ιράν σήμερα το πρωί (9/3/2026), αυτή τη φορά στο Μπαχρέιν.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν έδειχναν καπνό να υψώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν αλλά και φλόγες μετά την επίθεση drone του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.
Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone.
Η Bapco αποτελεί το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.
A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. pic.twitter.com/bBBszUUuRo— Global Surveillance (@Globalsurv) March 9, 2026
Bahrain’s BAPCO oil facilities on fire.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026
BAPCO (the Bahrain Petroleum Company) is the country’s entire oil and gas operation. Refining, production, export.
It’s not just an economic asset, it’s the financial backbone of a small island nation that has no other significant… https://t.co/9yIqYqa9Ng pic.twitter.com/WM4z25EoB2
BREAKING: Iranian attacks struck Bahrain’s BAPCO refinery, the kingdom’s biggest oil processing facility, early this morning. pic.twitter.com/kMjgkGSKju— Defence Index (@Defence_Index) March 9, 2026
Τελευταίες πληροφορίες ενημερώνουν ότι η Bacpo κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στις αποστολές της μετά τη σημερινή επίθεση