Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Σε νέα φάση μπαίνει πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά και επίσημη ανακοίνωση για το νέο Αγιατολάχ με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση. Η Τεχεράνη εκτόξευσε την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Τουλάχιστον 32 άτομα τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν μετά από επιδρομή ιρανικών drones, με 4 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιθέσεις έγιναν στο Κουβέιτ, όπως και σε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Από την άλλη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτυπά «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, αλλά και στη Βηρυτό. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή έως τώρα εδώ.
Καπνός υψώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν μετά από επίθεση ιρανικού drone, σύμφωνα με το Reuters.
Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone.
Η Bapco αποτελεί το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.
Λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά πετρελαιοπηγών του Ιράν
Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.
Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία.
Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.
«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.
Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διέταξε το προσωπικό της που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς το βασίλειο υφίσταται ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τις επιθέσεις των αμερικανικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ταξιδιωτική οδηγία που έδωσε στη δημοσιότητα ότι «διέταξε τους υπαλλήλους που δεν είναι απόλυτα απαραίτητοι και τα μέλη των οικογενειών τους να φύγουν από τη Σαουδική Αραβία εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλειά τους».
Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου κατέφθασαν καταδρομείς του Ισραήλ με ελικόπτερα, μεταδίδει το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Σύμφωνα με το ANI, οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.
Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα ότι μαχητές του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στην περιοχή όπου μαίνονται οι μάχες.
Με τη σειρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.
Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.
Μαχητές της Χεζμπολά «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.
Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.
«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές αφού ανακοινώθηκε χθες βράδυ ότι αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «άρχισαν επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ανέφεραν μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη ανώτατος ηγέτης και διαδέχεται τον πατέρα του.
Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.
Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.