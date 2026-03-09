Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Μάχες στον ανατολικό Λίβανο μετά την άφιξη καταδρομέων του Ισραήλ

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου κατέφθασαν καταδρομείς του Ισραήλ με ελικόπτερα, μεταδίδει το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το ANI, οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα ότι μαχητές του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στην περιοχή όπου μαίνονται οι μάχες.

Με τη σειρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολά «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.