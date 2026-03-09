Κόσμος

Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Τουλάχιστον 32 άτομα τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν μετά από επιδρομή ιρανικών drones, με 4 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση
People stand near a destroyed vehicle as smoke rises after a reported strike on Shahran fuel tanks, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 8, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Βομβαρδισμός στην Τεχεράνη / Reuters

Σε νέα φάση μπαίνει πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά και επίσημη ανακοίνωση για το νέο Αγιατολάχ με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση. Η Τεχεράνη εκτόξευσε την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Τουλάχιστον 32 άτομα τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν μετά από επιδρομή ιρανικών drones, με 4 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιθέσεις έγιναν στο Κουβέιτ, όπως και σε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Από την άλλη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτυπά  «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, αλλά και στη Βηρυτό. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή έως τώρα εδώ.

07:21 | 09.03.2026
Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Καπνός υψώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν μετά από επίθεση ιρανικού drone, σύμφωνα με το Reuters.

Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone.

Η Bapco αποτελεί το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

07:13 | 09.03.2026
Drones καταρρίφθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ στο Ιράκ
07:10 | 09.03.2026
Αποχετεύσεις εκρήγνυνται στην Τεχεράνη

Λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά πετρελαιοπηγών του Ιράν 

07:02 | 09.03.2026
Planet Labs PBC
Νέο βίντεο δείχνει πύραυλο Tomahawk των ΗΠΑ να πλήττει στόχο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, δίπλα στο σχολείο θηλέων
Το βίντεο δείχνει καπνό να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι
06:49 | 09.03.2026
Αμερικανοί αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους στο Ιράκ
06:46 | 09.03.2026
Πύραυλοι χτυπούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.

06:45 | 09.03.2026
Επιθέσεις στη Ντόχα
06:44 | 09.03.2026
Επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία.

Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.

06:43 | 09.03.2026
Τραμπ: Μαζί με τον Νετανιάχου θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

06:41 | 09.03.2026
Ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα του Κατάρ

Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

06:39 | 09.03.2026
Οι ΗΠΑ διέταξαν το διπλωματικό προσωπικό τους να φύγει από τη Σαουδική Αραβία

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διέταξε το προσωπικό της που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς το βασίλειο υφίσταται ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τις επιθέσεις των αμερικανικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ταξιδιωτική οδηγία που έδωσε στη δημοσιότητα ότι «διέταξε τους υπαλλήλους που δεν είναι απόλυτα απαραίτητοι και τα μέλη των οικογενειών τους να φύγουν από τη Σαουδική Αραβία εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλειά τους».

06:37 | 09.03.2026
Ιρανικοί πύραυλοι στη στο Ισράηλ
Iranian missiles fly towards Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, March 9, 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
06:34 | 09.03.2026
Μάχες στον ανατολικό Λίβανο μετά την άφιξη καταδρομέων του Ισραήλ

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου κατέφθασαν καταδρομείς του Ισραήλ με ελικόπτερα, μεταδίδει το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το ANI, οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα ότι μαχητές του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στην περιοχή όπου μαίνονται οι μάχες.

Με τη σειρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολά «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.

06:33 | 09.03.2026
Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέρριψε ισραηλινό ελικόπτερο στον Λίβανο

Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

06:32 | 09.03.2026
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει ότι βομβαρδίζει «υποδομές του καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές αφού ανακοινώθηκε χθες βράδυ ότι αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

 Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «άρχισαν επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ανέφεραν μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

06:29 | 09.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη ανώτατος ηγέτης και διαδέχεται τον πατέρα του.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

06:29 | 09.03.2026
Στις φλόγες πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Τεχεράνη
Σε ιστορικό ράλι το πετρέλαιο: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι – «Μικρό το τίμημα» απαντά ο Τραμπ
Περίπου στις 04:30 , η τιμή του βαρελιού του WTI, πετρέλαιο αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια
06:25 | 09.03.2026
Το Κουβέιτ ξανά στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

06:25 | 09.03.2026
Σαουδική Αραβία: Καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

06:24 | 09.03.2026
Καλημέρα από το newsit.gr... Από εδώ θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
