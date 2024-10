Μπενιαμίν Νετανιάχου: Το Ισραήλ σκότωσε και τους δυο διαδόχους του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα (08/10/2024) πως ο στρατός σκότωσε τους δυο διαδόχους του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε χαρακτηριστικά πως το Ισραήλ δολοφόνησε τον νέο ηγέτη της Χεζμπολάχ και διάδοχο του Χασάν Νασράλα, τον Χασέμ Σαφιεντίν, ο οποίος έγινε στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό την περασμένη Πέμπτη (03/10/2024).

Ακόμη ισχυρίστηκε πως εξουδετέρωσε και τον αντικαταστάτη του Σαφιεντίν, χωρίς να προσδιορίσει ποιος ήταν.

«Υποβαθμίσαμε τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ. Εξοντώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων τον ίδιο τον Νασράλα και τον αντικαταστάτη του Νασράλα και τον αντικαταστάτη του αντικαταστάτη», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Επίσης καλεί τους πολίτες του Λιβάνου να ξεσηκωθούν κατά της Χεζμπολάχ και να πάρουν πίσω τη χώρα τους.

«Πολίτες του Λιβάνου. Απελευθερώστε τη χώρα σας από τη Χεζμπολάχ. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει. Απελευθερωθείτε από τη Χεζμπολάχ για να μπορέσει η χώρα σας να ευημερήσει ξανά, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές Λιβανέζων και Ισραηλινών παιδιών να μην γνωρίζουν πλέον τον πόλεμο και την αιματοχυσία, αλλά, επιτέλους, να ζήσουν μαζί ειρηνικά».

