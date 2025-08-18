Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση – Προχωράμε για την κατάληψη της Γάζας

Ο Νετανιάχου είπε πως η Χαμάς υποχωρεί καθώς το Ισραήλ προχωράει με τα σχέδιά του για κατάληψη της πόλης Γάζας
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία του Abir Sultan / Pool via REUTERS

«Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση υποχώρησε από προηγούμενα αιτήματά της και αποδέχθηκε πρόταση αραβικών μεσαζόντων για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων.

Σύμφωνα με το «Times of Israel», σε βίντεο που δημοσίευσε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως η Χαμάς υποχωρεί καθώς το Ισραήλ προχωράει με τα σχέδιά του για κατάληψη της πόλης Γάζας.

«Όπως και εσείς, ακούω τις αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ενός πράγματος – ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης, ότι συναντήθηκε ήδη με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού για να συζητήσουν την κατάληψη της πόλης Γάζας «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

Καθώς οι συνομιλίες στο Κάιρο για μία μερική συμφωνία μεταξύ αραβικών μεσαζόντων και Χαμάς έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις.

Θα συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος μόνο αν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, παραδώσει τα όπλα της, επιτρέψει την αποστρατικοποίηση της Γάζας, παραχωρήσει συνολικό έλεγχο ασφαλείας στο Ισραήλ και παραδώσει τη διαχείριση σε φορέα άλλον από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι αραβικοί μεσάζοντες ελπίζουν ότι οι δηλώσεις Νετανιάχου αποτελούν τακτική πίεσης και ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα αλλάξει στάση αν η Χαμάς αποσύρει τα αιτήματα που είχε θέσει τον προηγούμενο μήνα και τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών για τη μερική συμφωνία, καταλήγει το «Times of Israel».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ζελένσκι συναντά Ευρωπαίους ηγέτες στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον πριν τη σύνοδο με τον Τραμπ
Ο Ουκρανός πρόεδρος και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον για να συντονίσουν τη θέση τους ενόψει της καθοριστικής συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου 1
Γαζα: Η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός
Ένας αξιωματούχος της Χαμάς υποστηρίζει ότι η οργάνωση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση που διαβιβάστηκε από μεσολαβητές, η οποία περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με την Times of Israel
Αεροφωτογραφία της Γάζας 12
«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» δηλώνει ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στο Truth Social μια πρωτοφανή σύνοδο στην Ουάσινγκτον, όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Μόσχα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Νροναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo