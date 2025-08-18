Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση – Προχωράμε για την κατάληψη της Γάζας

«Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση υποχώρησε από προηγούμενα αιτήματά της και αποδέχθηκε πρόταση αραβικών μεσαζόντων για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων.

Σύμφωνα με το «Times of Israel», σε βίντεο που δημοσίευσε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως η Χαμάς υποχωρεί καθώς το Ισραήλ προχωράει με τα σχέδιά του για κατάληψη της πόλης Γάζας.

«Όπως και εσείς, ακούω τις αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ενός πράγματος – ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης, ότι συναντήθηκε ήδη με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού για να συζητήσουν την κατάληψη της πόλης Γάζας «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

Καθώς οι συνομιλίες στο Κάιρο για μία μερική συμφωνία μεταξύ αραβικών μεσαζόντων και Χαμάς έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις.

Θα συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος μόνο αν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, παραδώσει τα όπλα της, επιτρέψει την αποστρατικοποίηση της Γάζας, παραχωρήσει συνολικό έλεγχο ασφαλείας στο Ισραήλ και παραδώσει τη διαχείριση σε φορέα άλλον από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι αραβικοί μεσάζοντες ελπίζουν ότι οι δηλώσεις Νετανιάχου αποτελούν τακτική πίεσης και ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα αλλάξει στάση αν η Χαμάς αποσύρει τα αιτήματα που είχε θέσει τον προηγούμενο μήνα και τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών για τη μερική συμφωνία, καταλήγει το «Times of Israel».