Γαζα: Η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς υποστηρίζει ότι η οργάνωση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση που διαβιβάστηκε από μεσολαβητές, η οποία περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με την Times of Israel
Αεροφωτογραφία της Γάζας
Αεροφωτογραφία της Γάζας / REUTERS / Alaa Al Sukhni

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι έδωσε θετική απάντηση σε μια πρόταση εκεχειρίας, η οποία προβλέπει παύση των εχθροπραξιών για 60 ημέρες και την απελευθέρωση ομήρων στην Γάζα, επιβεβαιώνοντας έτσι μια πληροφορία που μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα Times of Israel. «Το κίνημα παρέδωσε την απάντησή του στους μεσολαβητές», ανέφερε στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι όλες οι παλαιστινιακές οργανώσεις ενέκριναν το σχέδιο χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις.

Αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία έγινε πράγματι αποδεκτή από τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες μεσολάβησης της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν καταφέρει να τερματίσουν τη σύγκρουση, που διαρκεί εδώ και 22 μήνες. Το Σάββατο, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 Παλαιστινίων στη Γάζα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της περιοχής.

Από την πλευρά του Ισραήλ, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία επίσημη αντίδραση. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισημάνει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δεχθεί παρά μόνο μια συμφωνία που θα προβλέπει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα πληροί τους όρους που θέτει η κυβέρνησή του για τον τερματισμό του πολέμου.

Εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση ομήρων

Το κείμενο της συμφωνίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα αμερικανικό σχέδιο που εκπονήθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Προβλέπει εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών και απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, αρχικά θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι, μαζί με την παράδοση ορισμένων σορών, ενώ οι υπόλοιποι θα αφεθούν ελεύθεροι σε δεύτερη φάση. Θα ακολουθήσουν νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συνολικής πολιτικής λύσης, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.

Κόσμος
