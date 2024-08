Μπέρμιγχαμ: Μαχαίρωσε εν ψυχρώ άνδρα την ώρα που είχε πάει βόλτα το παιδί του – Σκληρές εικόνες

Σε βίντεο καταγράφηκε η αποτρόπαιη επίθεση ενός άνδρα, ο οποίος μαχαίρωσε περαστικό εν ψυχρώ την ώρα που εκείνος ήταν βόλτα με το παιδί του στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες το σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ο δράστης μαχαιρώνει τον άνδρα που πιο πριν έσερνε το καροτσάκι του μωρού του στο δρόμο του Μπέρμιγχαμ. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά την αιματηρή επίθεση με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων φαίνεται το θύμα με το παιδικό καροτσάκι να δέχεται μαχαιριές στον λαιμό. Καθώς το βίντεο προχωράει, ο τραυματισμένος άνδρας κείτεται στην άκρη του δρόμου, καθώς ένα ασθενοφόρο φτάνει στον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο γύρω στις 01:30 το πρωί του Σαββάτου (24.08.2024). Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα, αλλά βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση όπως μεταδίδει το BBC, σύμφωνα με την αστυνομία. Τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 29 και 26 ετών, καθώς και μια γυναίκα 22 ετών, παραμένουν υπό κράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

