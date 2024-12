Μπετίνα Άντερσον: «Είναι αρκετά MAGA;» αναρωτιέται το περιβάλλον Τραμπ και αμφισβητεί τον έρωτά της για τον Τραμπ Jr

Αν και μετρά μόλις μερικούς μήνες σχέσης με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η 38χρονη Μπετίνα Άντερσον έχει μπει στο μάτι του στενού κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ μιας και φαίνεται αποφασισμένη να αναλάβει ρόλο στη νέα κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η νέα σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Μπετίνα Άντερσον ασκεί πιέσεις για να τοποθετηθεί σε μία από τις συμβουλευτικές επιτροπές για τον νέο πρόεδρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη New York Post, η 38χρονη influencer από το Παλμ Μπιτς ενδιαφέρεται για τη θέση της συμβούλου στη συμβουλευτική επιτροπή του προέδρου των ΗΠΑ για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (President’s Committee on the Arts and Humanities), η οποία ασχολείται με πολιτιστικά θέματα.

Η Μπετίνα Άντερσον άρχισε να βγαίνει με τον 46χρονο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον περασμένο Αύγουστο ενώ από το 2018 ο πρωτότοκος γιος του νέου Αμερικανού προέδρου είχε σχέση με την 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο υιός Τραμπ και η Γκίλφοϊλ αρραβωνιάστηκαν το 2020 ενώ πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την πρώην εισαγγελέα και πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δημοσίευμα της Dailymail αναφέρει ο αρραβώνας του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει διαλυθεί εδώ και τρεις μήνες, όταν ο 46χρονος γιος του νέου προέδρου των ΗΠΑ εθεάθη να απολαμβάνει brunch με την γοητευτική ξανθιά.

Όμως, το πρώην ζευγάρι σκοπεύει να ανακοινώσει επίσημα τον χωρισμό του μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου στις 20 Ιανουαρίου γιατί δεν ήθελε κάτι τέτοιο να κάνει κακό στον πρεοκλογικό αγώνα του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή μάλιστα είχε πει στο People ότι η τελευταία κίνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – επί χρόνια αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του – ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για να την απομακρύνει από το ζευγάρι.

Ωστόσο, όπως τονίζουν πηγές από το περιβάλλον του ρεπουμπλικανού κροίσου στην New York Post, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ αμφισβητούν τις αγαθές προθέσεις της Μπετίνα Άντερσον και αναρωτιούνται αν είναι αρκετά «MAGA» ή αν έχει, όπως υποψιάζονται, «αριστερές απόψεις».

Ερωτηθείς πάντως σχετικά με τον πιθανό διορισμό της, ένας εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κάτι τετοιο στο μυαλό της.

Η Άντερσον είναι σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Project Paradise Film Fund, το οποίο δίνει επιχορηγήσεις ύψους 25.000 δολαρίων για την παραγωγή ταινιών για την άγρια φύση της Φλόριντα. Όλα τα έσοδα διατίθενται σε προσπάθειες διατήρησης.

Πολλοί θεωρούν ότι η Άντερσον δεν είναι γνήσιο τέκνο της «τραμπικής» πολιτικής κι αυτό αποδεικνύεται από τις αναρτήσεις της στο Instagram, όπου η νέα σύντροφος του Τραμπ Τζούνιορ εκφράζει απόψεις κατά της τεκνοποίησης και έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με καρότσι για μωρά μέσα στο οποίο έβαλε τσάντες με ψώνια.

«Όταν οι φίλοι μου λένε για τις χαρές που δίνουν τα παιδιά, συγκινούμαι πάντα από το πόσο κουρασμένοι δείχνουν», γράφει στη σχετική λεζάντα η Άντερσον. Στο βιογραφικό της στο Instagram η 38χρονη αναφέρει: «Είμαι η τυπική μαμά που μένει στο σπίτι… μόνο που δεν κάνω δουλειές του σπιτιού… ούτε έχω σύζυγο… ούτε έχω παιδιά».

Επίσης, στο παρελθόν η έχει κάνει αναρτήσεις υπέρ του κινήματος «Black Lives Matter» ενώ σε αναρτήσεις της την περίοδο της πανδημίας πόζαρε φορώντας μάσκα στο πρόσωπο και χλεύαζε όσους που κυκλοφορούσαν χωρίς για την άγνοιά τους σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τη νόσο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bettina Anderson (@bettina_anderson)

Οι πηγές από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ που μίλησαν στην New York Post εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η Άντερσον να χρησιμοποιεί τον Τραμπ Τζούνιορ, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και περισσότερους followers στο Instagram.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η Κίμπερλι συνειδητοποιεί πως χρειάζεται να επικεντρωθεί στο μέλλον και είναι πολύ ενθουσιασμένη για το νέο της βήμα ως πρέσβειρα. Παραμένει ακόμα μεγάλη σύμμαχος του προέδρου όσο ποτέ. Αλλά σίγουρα υπάρχει δυσαρέσκεια και απογοήτευση για το πώς της φέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω πως κι αυτή ανησυχεί λίγο για τον Ντον επειδή αν υπάρχουν δόλιες προθέσεις από αυτή τη νέα γυναίκα, αυτό θα ήταν απλώς απαίσιο. Ο Ντον είναι υπέροχος και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για την εκλογή του προέδρου. Θα ήταν ατυχία να πληγωθεί με δική του ευθύνη».