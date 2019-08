Μπλακ άουτ στο Λονδίνο και την Νοτιοανατολική Βρετανία

Χάος επικρατεί σε πολλές περιοχές της Βρετανίας, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ηλεκτροδότησης, μετά από μπλακ άουτ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μπλακ άουτ επηρεάζει σχεδόν ολόκληρο το Λονδίνο, αλλά και τις νοτιοανατολικές περιοχές της Βρετανίας.

#BREAKING: Large scale National Grid failure has caused a large power cut in the London and South East areas of England. — BreakingNAgency (@BreakingNAgency) August 9, 2019

Τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης οφείλονται πιθανότατα σε απότομη πτώση της τάσης, και επηρεάζουν την κυκλοφορία στους δρόμους των πόλεων καθώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες.

Το μπλακ άουτ επιφέρει αναστάτωση και στα δρομολόγια των τρένων, καθώς ή υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις.

#LNERUpdate – Due to a problem under investigation between #Stevenage and #KingsCross, all lines towards London are blocked. Train services running to and from these stations may be cancelled or delayed by up to 60 minutes. — London North Eastern Railway (@LNER) August 9, 2019

Το μπλακ άουτ επιβεβαίωσε και η εταιρεία ηλεκτροδότησης ενημερώνοντας μέσω Twitter πως είναι ενήμερη πως έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο Λονδίνο και τη Νοτιοαναταλική Βρετανία. Το αποδίδει δε σε βλάβη του δικτύου.