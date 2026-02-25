Μπλεξίματα για Τραμπ: Κατηγορίες πως απέσυρε έγγραφα από τον φάκελο Επστάιν που τον μπλέκουν σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Νέα προβλήματα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν και τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση απέσυρε από τον «φάκελο Τζέφρι Επστάιν» έγγραφα που αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και στοιχεία σχετικά με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.

Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής χαρακτήρισαν την κίνηση «τη μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης στη σύγχρονη ιστορία» και ζήτησαν άμεσες απαντήσεις.

Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό την ηγεσία συνεργάτη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, φέρεται να απέτρεψε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες κατά του Τραμπ.

Παράλληλα, πολλά έγγραφα για τον Τζέφρι Έπστάιν, στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ, αποσύρθηκαν από τη δημόσια βάση δεδομένων.

Ο Έπστάιν αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή πριν οδηγηθεί για δεύτερη φορά στο δικαστήριο. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας υποστηρίζουν ότι η έρευνα τους έδειξε πως το FBI πιθανόν παρακράτησε παράνομα καταθέσεις του φερόμενου θύματος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, υποστηρίζοντας ότι «τίποτα δεν διαγράφηκε» και ότι οι περιορισμοί αφορούν μόνο διπλά έγγραφα, αποφάσεις μη δημοσιοποίησης ή στοιχεία εν εξελίξει έρευνας.

Στις 30 Ιανουαρίου δημοσιοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες του φακέλου, εν μέρει λογοκριμένες, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 από το Κογκρέσο.

Πολλά θύματα του Επστάιν εξέφρασαν οργή για τη λογοκρισία και την έλλειψη δικαστικής συνέχειας για τους φερόμενους συνεργούς του.

Ο Τραμπ, που υπήρξε φίλος του και κινούνταν στους ίδιους κύκλους, δηλώνει ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές του ενέργειες και ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του πριν απασχολήσει τη δικαιοσύνη.