Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας εξήρε με ανάρτησή του στα social media λίγο μετά την αναχώρησή του από την Κρήτη για την Ιορδανία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν έγραψε πως «Ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και εγώ συζητήσαμε για την ισχυρή σχέση και συνεργασία μας ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Εκτιμούμε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας σε περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς την Ουκρανία και των προσπαθειών για την ενίσχυση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα» έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Greek Prime Minister Mitsotakis @PrimeMinisterGR and I discussed our strong relationship and cooperation as @NATO Allies. We appreciate Greece’s leadership on regional issues, including assistance to Ukraine and efforts to enhance freedom of navigation in the Red Sea. pic.twitter.com/kwL4cyEjsH