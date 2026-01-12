Μπλόκο ΕΕ σε Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις: Τέλος η είσοδος Ιρανών αξιωματούχων στο Ευρωκοινοβούλιο

Τα βιαία επεισόδια και η σκληρή καταστολή των αρχών απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σαρώνουν το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους έχει προκαλέσει οργή στην ΕΕ.

Από την στιγμή μάλιστα που το Ιράν κάλεσε πρεσβευτές και επιτετραμμένους από χώρες της ΕΕ αλλά και από τη Βρετανία, για να τους «βάλει χέρι» επειδή υποστήριξαν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, η ΕΕ πέρασε στην «αντεπίθεση» με αιχμές κατά της Τεχεράνης,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανακοίνωσε σήμερα (12.01.2026) ότι απαγόρευσε σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ η Κομισιόν προειδοποίησε με νέεες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Διαδηλωτές κατά της κυβέρνησης του Ιράν / REUTERS / Isabel Infantes

«Καθώς ο θαρραλέος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, αποφάσισα σήμερα (Δευτέρα) να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It cannot be business as usual.



As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.… — Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026

Φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις, φέρετρα και προσευχές

Έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί στρατιωτικής παρέμβασης, εάν η καταστολή συνεχιστεί, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε σήμερα (12.01.2026) πως η χώρα του είναι έτοιμη για πόλεμο, αλλά επίσης να διαπραγματευτεί.

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, οι κυβερνώντες επιδιώκουν αυτήν τη στιγμή να πάρουν το πάνω χέρι κατεβάζοντας στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, αφού επέβαλαν την πλήρη διακοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών από την 8η Ιανουαρίου 2026.

Μετά από κάλεσμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως ένδειξη στήριξης της εξουσίας και προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

Φέρετρα νεκρών αστυνομικών σε φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν / IRIB / Handout via REUTERS

Προσευχές αναπέμφθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Φιλοκυβερνητική διαδήλωση στην Τεχεράνη / IRIB / Handout via REUTERS

«Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις» λένε οργανώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες (11.01.2026) πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός των 648 νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

Iran said it is keeping communications open with the US as President Trump weighed responses to a violent crackdown on protests that have posed one of the biggest challenges to clerical rule since the 1979 Islamic Revolution https://t.co/crlUUHAMST pic.twitter.com/MACT5SVn6l — Reuters (@Reuters) January 12, 2026

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου 2025 και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

«Ανοικτός» δίαυλος επικοινωνίας με ΗΠΑ

Το κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, αψηφά αυτήν τη στιγμή ανοιχτά την εξουσία. Συνεχίζεται σε μια χώρα αποδυναμωμένη από τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025 και τα πλήγματα εναντίον περιφερειακών συμμάχων της, όπως και από τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμά της, τις οποίες επανάφερε τον Σεπτέμβριο ο ΟΗΕ.

Έπειτα από απειλές που επανειλημμένως διατύπωσε περί μιας στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χθες πως η ιρανική ηγεσία θέλει να «διαπραγματευτεί» και μια συνάντηση «προετοιμάζεται», χωρίς εντούτοις να απορρίψει τη στρατιωτική επιλογή.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ήδη τον Ιούνιο του 2025 πλήγματα εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στηρίζοντας το Ισραήλ.

«Ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από μία συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός στρατός εξετάζει «πολύ σθεναρές επιλογές».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, όμως είναι πλήρως προετοιμασμένη για τον πόλεμο», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, όμως αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ισότιμες (…) και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι «ανοικτός» μεταξύ του Ιράν και του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή.

Όμως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ ένα «αξέχαστο» μάθημα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είπε ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν, πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, ο Ρεζά Παχλαβί, προέτρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού».